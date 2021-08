New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has expressed his gratitude to Lata Mangeshkar for her Janmashtami wishes. The legendary singer had wished the Prime Minister and attached one of her Gujarati bhajan in her tweet wishing the Prime Minister.

The Prime Minister tweeted reply in Hindi :

“आशीर्वचन के लिए बहुत-बहुत आभार @mangeshkarlata दीदी। आपको भी जन्माष्टमी की अनेकानेक शुभकामनाएं। आपके सुरों से सजा यह भजन मंत्रमुग्ध कर देने वाला है।”