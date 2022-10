PM Narendra Modi prays to Maa Siddhidatri on Maha Navami

New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has prayed to Maa Siddhidatri on Maha Navami during Navratri and sought blessings for success in everyone’s life. Shri Modi also shared recital of prayers (stuti) of Maa Siddhidatri.

In a tweet, the Prime Minister said;

“विश्वकर्त्री विश्वभर्त्री विश्वहर्त्री विश्वप्रीता।

विश्वार्चिता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोऽस्तु ते॥

नवरात्रि की महानवमी मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। उनकी कृपा से आप सभी को कर्तव्य-पथ पर चलने की प्रेरणा मिले, साथ ही जीवन में सफलता और सुयश की प्राप्ति हो। हार्दिक शुभकामनाएं!”