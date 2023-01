New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has applauded the painting on Pariksha Par Charcha 2023 by Ms Ishita, a class 9 student of Kendriya Vidyalaya, Ambala Cantt.

The Prime Minister tweeted in reply to a tweet by KV Sangathatan:

“बहुत खूब! चित्रों के माध्यम से परीक्षा के समय विद्यार्थियों की दिनचर्या की बेहतरीन प्रस्तुति।”