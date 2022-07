PM Narendra Modi performs pooja at Baba Baidyanath Dham

New Delhi :The Prime Minister, Narendra Modi performed pooja at Baba Baidyanath Dham at Deoghar, Jharkhand today.

In a tweet the Prime Minister said :

“बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन किए, साथ ही पूजा-अर्चना की। हर हर महादेव!”