New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has paid tributes to Rashtrakavi Ramdhari Singh Dinkar on his birth anniversary today.

In tweet, the Prime Minister said;

“राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी जन्म-जयंती पर सादर नमन। देश और समाज को राह दिखाने वाली उनकी कविताएं हर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेंगी।”