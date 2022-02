New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has paid tributes to Pandit Deendayal Upadhyaya Ji on his Punya Tithi.

In a tweet, the Prime Minister said;

“पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संपूर्ण जीवन सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित रहा। उनका एकात्म मानववाद का दर्शन भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की कई समस्याओं का समाधान देने में सक्षम है। उनकी पुण्यतिथि पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।”