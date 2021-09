New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has paid tributes to Pandit Deendayal Upadhyaya on his birth anniversary.

In a tweet, the Prime Minister said;

“एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।”