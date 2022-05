New Delhi :The Prime Minister, Narendra Modi has paid tributes to Maharana Pratap on his Jayanti.

In a tweet, the Prime Minister said;

“वीरता और पराक्रम के पर्याय महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर सादर नमन। उनके साहस और संघर्ष की गाथा देशवासियों को सदा प्रेरित करती रहेगी।”