New Delhi: Prime Minister, Shri Narendra Modi has appreciated the initiative of Sansad Rasoi in Tonk, Rajasthan.

Responding to the tweet by Sukhbir Singh Jaunapuria, MP from Tonk-Sawai Madhopur, the Prime Minister tweeted;

“सराहनीय प्रयास! टोंक में सांसद रसोई की यह पहल गरीबों और जरूरतमंदों को बहुत राहत देने वाली है।”