New Delhi : The Prime Minister Narendra Modi, responding to a tweet by Gujarat Minister Shri Rushikesh Patel about 100 percent completion of Har Ghar Jal, praised the enthusiasm of people of Gujarat.

The Prime Minister tweeted;

“ગુજરાતના લોકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન…આ જળ શક્તિ પ્રત્યે લોકોનો ઉત્સાહ દર્શાવે છે.”