The Prime Minister, Narendra Modi today extended best wishes to all those connected with ‘Swasth Drishti Smriddh Kashi’ campaign.

The Prime Minister tweeted in response to a tweet by the Health and Family Welfare Minister, Dr Mansukh Mandaviya:

“इस अभियान का हिस्सा बने काशी के मेरे सभी भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आरोग्यपूर्ण जीवन काशी के विकास में नई ऊर्जा प्रदान करेगा।”