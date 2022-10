New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has greeted the nation on the occasion of Chhath Festival.

In a tweet, the Prime Minister said;

“सूर्यदेव और प्रकृति की उपासना को समर्पित महापर्व छठ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर की आभा और छठी मइया के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सदैव आलोकित रहे, यही कामना है।”