New Delhi: The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted the people on the occasion of Vijaya Dashami.

“सभी देशवासियों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का यह महापर्व हर किसी के जीवन में नई प्रेरणा लेकर आए।”, the Prime Minister said.

Related

comments