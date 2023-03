The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted everyone on the auspicious occasion of Ram Navmi.

The Prime Minister said that Bhagwan Ramchandra’s life will keep on inspiring in every age.

The Prime Minister tweeted :

“रामनवमी के पावन-पुनीत अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणाशक्ति बना रहेगा।”