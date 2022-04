New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has greeted the people on the occasion of Ram Navami and wished happiness, peace and prosperity for all.

In a tweet, the Prime Minister said;

“देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्रीराम की कृपा से हर किसी को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। जय श्रीराम!”