New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has greeted the people on the occasion of Diwali.

In a tweet, the Prime Minister said;

“दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए।

Wishing everyone a very Happy Diwali.”