New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has greeted the people on the occasion of Chhath Puja.

In a tweet, the Prime Minister said;

“सूर्योपासना के महापर्व छठ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। छठी मइया हर किसी को उत्तम स्वास्थ्य और सुख-सौभाग्य प्रदान करें।”