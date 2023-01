The Prime Minister, Narendra Modi has greeted the people on the occasion of Basant Panchami and Saraswati Puja.

In a tweet, the Prime Minister said;

“बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का यह सुअवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। मां विद्यादायिनी की वंदना से जुड़े इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।”