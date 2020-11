New Delhi: The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted the people of Uttarakhand on their Statehood Day.

The Prime Minister said, “उत्तराखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। प्रगति के पथ पर अग्रसर, प्राकृतिक संपदा और नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर यह प्रदेश ऐसे ही विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता रहे।”

