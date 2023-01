The Prime Minister, Narendra Modi has greeted the people of Uttar Pradesh on occasion of Uttar Pradesh Diwas.

The Prime Minister tweeted;

“उत्तर प्रदेश दिवस पर यहां के लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। बीते कुछ वर्षों में राज्य के विकास ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूपी के लोगों ने कई क्षेत्रों में मिसाल कायम की है। मैं देश की प्रगति में अहम योगदान दे रहे इस प्रदेश की निरंतर समृद्धि की कामना करता हूं।”