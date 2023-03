The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted people of Rajasthan on Rajasthan Diwas. Shri Modi wished for all round development of the State with a rich heritage.

The Prime Minister tweeted :

“राजस्थान दिवस पर राज्य के सभी भाई-बहनों को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं गौरवशाली विरासत से समृद्ध इस प्रदेश के चौतरफा विकास की कामना करता हूं।”