New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has greeted the people of Jharkhand on the foundation day of Jharkhand. He wished that this historic land of Bhagawan Birsa Munda moves ahead on the path of development.

In a tweet, the Prime Minister said.

“झारखंड के सभी निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ ऐतिहासिक पहचान रखने वाली भगवान बिरसा मुंडा की यह धरती विकास यात्रा में आगे बढ़े, यही कामना है।“