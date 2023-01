The Prime Minister, Narendra Modi has greeted the people of Himachal Pradesh on their Statehood Day.

In a tweet, the Prime Minister said;

“सभी हिमाचलवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नैसर्गिक सौंदर्य से समृद्ध इस प्रदेश के परिश्रमी लोग हमेशा देशसेवा में समर्पित रहे हैं। आने वाले समय में वे सफलताओं की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, यही कामना है।”