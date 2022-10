New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has greeted everyone on the occasion of Vijaya Dashami. Shri Modi also wished that may this auspicious occasion brings courage, restraint and positive energy in everyone’s life.

The Prime Minister tweeted;

“सभी देशवासियों को विजय के प्रतीक-पर्व विजयादशमी की बहुत-बहुत बधाई। मेरी कामना है कि यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए।”