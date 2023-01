New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has greeted citizens on the occasion of Republic Day.

The Prime Minister tweeted;

“गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का यह अवसर इसलिए भी विशेष है, क्योंकि इसे हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। देश केमहान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए हम एकजुट होकर आगे बढ़ें, यही कामना है।

Happy Republic Day to all fellow Indians!”