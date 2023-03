The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed happiness on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Bilaspur, Chhattisgarh.

In response to a tweet by Arun Sao, the Prime Minister said;

“छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के इन लोगों की खुशी में पूरा देश शामिल है! प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ऐसी उपलब्धियां काफी उत्साहित करने वाली हैं।”