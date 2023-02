The Prime Minister, Narendra Modi has congratulated to the people of Rewa district of Madhya Pradesh for the upcoming airport. Shri Modi said that with the construction of this airport, the life of the people of Rewa and its surrounding areas will be easier.

In response to a tweet by Janardan Mishra, Member of Parliament from Rewa, the Prime Minister tweeted;

“बहुत-बहुत बधाई। इस हवाई अड्डे के बनने से रीवा और आसपास के लोगों का जीवन आसान होगा और वे विकास की तेज रफ्तार से जुड़ेंगे।”