New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has expressed deep grief over the loss of lives due to road accident in Chitrakoot, Uttar Pradesh.

The Prime Minister’s Office tweeted;

“चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: PM”