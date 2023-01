New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has expressed deep grief over the demise of veteran journalist, Madhuriben.

The Prime Minister tweeted;

““ચિત્રલેખા” પરિવારના મધુરીબેનના અવસાનથી દુઃખી છું. એમનું અવસાન વાચક જગત માટે મોટી ખોટ છે. સદ્ગતના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના તથા શોકગ્રસ્ત પરિવાર અને એમના વિશાળ વાચકવર્ગને સાંત્વના…ઓમ શાંતિ !!”