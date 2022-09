New Delhi : The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed deep grief over the passing away of Dwarka Sharda Peeth Shankaracharya Swami Swaroopanand Saraswati.

In a tweet, the Prime Minister said;

“द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। शोक के इस समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति!”