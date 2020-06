New Delhi: The Prime Minister, Shri Narendra Modi has condoled the loss of lives due to heavy rain and lightning in several parts of the states of Bihar and UP.

बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। — Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2020

