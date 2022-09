New Delhi : The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed deep grief over the demise of Shrimad Panchkhand Peethadheeshwar Acharya Dharmendra.

The Prime Minister tweeted;

“समाज और राष्ट्रसेवा में समर्पित श्रीमद् पंचखण्ड पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना धार्मिक और आध्यात्मिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दे। ओम शांति!”