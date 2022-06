New Delhi :The Prime Minister, Narendra Modi has expressed deep grief on the loss of lives in a road accident at Jalore, Rajasthan. He prayed for strength for families to bear this sad loss.

A PMO tweet said:

“राजस्थान के जालौर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इसमें जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दुख की इस घड़ी में उन्हें संबल प्रदान करे: PM @narendramodi”