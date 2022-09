New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has prayed to Goddess Chandraghanta, the third form of Durga Maa in Navratri.

Shri Modi also shared recital of prayers (stuti) of the Goddess.

The Prime Minister tweeted;

“नवरात्रि में आज दुर्गा मां के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा-आराधना का दिन है। उनकी असीम कृपा से हर किसी का जीवन वीरता और विनम्रता से सुशोभित हो, यही प्रार्थना है…”