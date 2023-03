The Prime Minister, Narendra Modi has lauded the book bank initiative of Ranchi Lok Sabha MP, Shri Sanjay Seth.

In reply to a tweet by the MP, the Prime Minister tweeted :

“बहुत खुशी की बात! बुक बैंक एक शानदार प्रयास है, जो युवाओं में किताबों के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने वाला है।”