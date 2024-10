The Prime Minister, Shri Narendra Modi has prayed to Goddess Shailputri on first day of Navratri.

The Prime Minister posted on X:

“नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की करबद्ध प्रार्थना! उनकी कृपा से हर किसी का कल्याण हो। देवी मां की यह स्तुति आप सबके लिए…”