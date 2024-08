PM Modi condoles the demise of Rajasthan MLA Amritlal Meena

The Prime Minister, Shri Narendra Modi, has expressed deep grief over the demise of MLA from Salumber Assembly constituency of Rajasthan Shri Amritlal Meena today.

The Prime Minister remembered his commitment for the development of his area and his organizational work.

PM Modi posted on X :

“राजस्थान के सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृत लाल मीणा जी के निधन से बहुत दुख हुआ है। वे पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के साथ-साथ संगठन को मजबूत बनाने में भी बहुमूल्य योगदान दिया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति!”