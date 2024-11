PM Modi Celebrates Jharkhand’s State Foundation Day with Heartfelt Greetings to Citizens

The Prime Minister Shri Narendra Modi today wished the people of Jharkhand on its foundation day. He wished the state, blessed with abundant natural resources, moves ahead at a fast pace on the path of progress.

In a post on X, he wrote:

“झारखंड के अपने सभी भाई-बहनों को राज्य के स्थापना दिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं। जनजातीय समाज के संघर्ष और बलिदान से सिंचित इस धरती ने देश को हमेशा गौरवान्वित किया है। मेरी कामना है कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यह प्रदेश प्रगति के पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़े।”