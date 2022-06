New Delhi :The Prime Minister, Narendra Modi has expressed deep grief over the loss of lives due to an accident at a chemical factory in Hapur, Uttar Pradesh.

In a tweet, the Prime Minister said;

“उत्तर प्रदेश के हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में हुआ हादसा हृदयविदारक है। इसमें जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के इलाज और दूसरी हर संभव सहायता में राज्य सरकार तत्परता से जुटी है: PM”