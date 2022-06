New Delhi :The Prime Minister, Narendra Modi has condoled the demise of Baba Yogendra, Padma Shri and the National Guardian of ‘Sanskar Bharti’. The Prime Minister termed his death as ‘irreparable loss to the world of art’.

The Prime Minister tweeted:

“देश सेवा में समर्पित पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दे। ओम शांति!”