Over 1253 Railway Stations identified for upgrading under Adarsh Station Scheme; 1218 stations upgraded so far, remaining targeted for completion in 2023-24

Modernisation/upgradation of Railway stations is a continuous and on-going process. Upgradation of stations under Adarsh Station Scheme was started from 2009-10. Selection of Railway stations under this scheme is based on the identified need for upgradation of passenger amenities/facilities at railway stations depending upon the category of station.

Over Indian Railways 1253 Railway Stations were identified to be upgraded under Adarsh Station Scheme, out of this 1218 stations have been upgraded so far and the remaining stations are targeted for completion in the Financial Year 2023-24. In all 40 stations in Rajasthan, 16 stations in Haryana, 45 stations in Madhya Pradesh and 32 stations in Gujrat were identified for upgradation under Adarsh Station Scheme. All identified stations of Rajasthan, Haryana and Gujrat have been developed under Adarsh Station Scheme. 42 stations in Madhya Pradesh have been developed and out of remaining 3 stations, one station namely Howbagh has been closed and remaining two are targeted for completion in the Financial Year 2023-24. List of 1253 stations identified under Adarsh Station Scheme along-with stations targeted for completion in the Financial Year 2023-24 is appended as annexure.

Various works for improvement/upgradation/modernization of passenger amenities which inter-alia include improvement to facade of the station building, retiring room, waiting room, separate waiting room for ladies, landscaping of circulating area, earmarked parking, signages, Pay & Use toilets, Foot Over Bridge, ramps at entry to station etc. are being provided at railway stations under Adarsh Station Scheme.

Selection of railway stations under Adarsh Station scheme is based on the identified need for upgradation of amenities in view of the requests/demands received from public representatives and recommendations from Zonal Railways. However, augmentation/upgradation of passenger amenities at railway stations is a continuous process subject to availability of funds, volume of passenger traffic and inter-se priority of works.

Annexure

Zone and Division-wise list of 1253 stations identified for development under the “Adarsh Station Scheme”

Railway Division Name of Station Central (72) Mumbai (24) Ambernath, Bhandup, Chembur, Currey Road, Dadar, Diva, Dock Yard, Dombivli, Ghatkopar, Karjat, Kasara, Khopoli, King’s Circle, Kurla, Matunga, Mulund, Nahur, Panvel, Sanpada, Sewri, Tilaknagar, Turbhe, Ulhasnagar, Vashi, Bhusawal (14) Burhanpur, Devlali, Dhule, Jalgaon, Khandwa, Malkapur, Nandura, Nasik Road, Nimbhora, Savda, Varangaon, Manmad, Amravati, Odha, Nagpur (11) Ajni, Junnordao (Jamai), Kalmeshwar, Katol, Multai, Narkhed, Pandhurna, Parasia, Wardha, Khapri, Majri, Pune (12) Chinchwad, Jayasinghpur, Karad, Khadki, Kolhapur, Miraj, Sangli, Shivajinagar, Vishrambaug, Baramati, Nira, Satara Solapur (11) Ahmednagar, Belapur, Gulbarga, Kopargaon, Latur, Puntamba, Solapur, Wadi, Shirdi, Rahuri, Daund East Coast (52) Khurda Road (21) Jajpur Keonjhar Road, Khurda Road, Balugaon, Dhenkanal, Angul, Jakhapura, Meramandali, Raghunathpur, Talcher, Paradeep, Bhadrak, Palasa, Ganjam, Ichachapuram, Khalikot, Chatrapur, Brahmapur, Dhanmandal, Rajathgarh, Salegaon, Sompeta. Sambalpur (16) Titlagarh, Kantabanji, Kesinga, Muniguda, Khariar Road, Baragarh Road, Balangir, Doikalu, Lanjigarh Road, Lapanga, Regali, Mahasamund, Barapali, Sambalpur, Loisingha, Deogaon Road, Waltair (15) Vizianagram, Srikakulam Road, Rayagad, Koraput, Bobbili, Duvvada, Naupada, Parvatipuram, Visakhapatnam, Pendurthi, Simachalam, Cipurupalle, Jagadalpur, Araku, Damanjodi. East Central (58) Dhanbad (14) Chandrapura, Daltonganj, Dhanbad, Garhwa Road Jn., Gomoh Jn., Parashnath, Phusro, Singrauli, Barwadih, Latehar, Bokaro Thermal,, Gomia, Katrasgarh, Tori. Danapur (14) Ara, Biharsharif, Dildarnagar, Dumraon, Hisua, , Jehanabad, Nawadah, , Patna Sahib Jn., Sheikhpura, Tehta, Warsaliganj, Buxar, Jamui, Makhdumpur, Mughalsarai (5) Anugraha Narayan Road, Chandauli Majhwar, Mughalsarai Jn., Rafiganj, Sasaram Jn., Sonpur (9) Barauni Jn., Begusarai, Kharik, Maheshkhut, Mansi Jn., Narainpur, Naugachia, Sahpur Patori, Thanabihpur,. Samastipur (16) Bairgania, Bajpatti, Dumra, Garhpura, Ghora Sahan, Hasanpur Road, Janakpur Road, Madhubani, Salauna, Simribakhtiyarpur, Sitamarhi, Supaul, Bagha, Chakia, Harinagar, Narkatiyaganj, Eastern (278) Asansol (24) Andal, Asansol, Barakar, Bhimgarh, Chittaranjan, Deoghar, Dubrajpur, Dumka, Durgapur, Galsi, Jagadishpur, Jamuria, Kulti, Madhupur, Panagarh, Pandaveswar, Rajbandh, Rupnarayanpur, Salanpur, Sitarampur, Siuri, Jasidih, Giridih and Raniganj, Howrah (93) Adisaptagram, Ahmedpur, Ambalgram, Ambikakalna (Kalna), Azimganj City, Azimganj Jn., Baidyabati, Balagarh, Balarambati, Balgona, Bally, Bandel, Banka pasi, Bansberia, Barddhaman, Baruipara, Begampur, Belanagar, Belerhat, Belur, Belur Math, Bhadreswar, Bhatar, Bhedia (Ausgram), Boinchi, Bolpur, Chanchai, Chandannagar, Chandanpur, Chatra, Chowrigacha, Chuchura, Dainhat, Dankuni, Dhaniakhali, Dhatrigram, Dumurdaha, Gadadharpur, Gobra, Guptipara, Gurap, Gushkora, Haripal, Hindmotor, Hooghly, Janai Road, Jirat, Kaikala, Kalinagar, Kamarkundu, Katwa, Khagraghat Rd., Khana, Kirnahar, Konnagar, Labpur, Lilluah, Lohapur, Loknath, Madhusudanpur, Mankundu, Masagram, Memari, Mollarpur, Murarai, Nabadwipdham, Nabagram, Nalhati, Nalikul, Nasibpur, Pakur, Palla Road, Palsit, Panduah, Patuli, Prantik, Purbasthali, Rampurhat, Rishra, Rusulpur, Sagardighi, Sainthia, Saktigarh, Salar, Samudragarh, Sheoraphuli, Simlagarh, Singur, Talit, Tarakeswar, Tarapith Rd., Tribeni and Uttarpara. Malda (18) Abhaipur, Ballalpur, Basudevpur, Bhagalpur, Chamagram, Ghogha, Jamalpur, Jangipur Road, Kahalgaon, Khaltipur, Malda Town, Manigram, New Farakka, Sahibganj, Shivnarayanpur, Sultanganj, Tildanga and Dharhara. Sealdah (143) Agrapara, Akra, Aranghata, Asoknagar Road, Badkulla, Bagbazar, Baghajatin, Bagula, Bahadurpur, Baharu, Bahirgachhi, Bahirpuya, Ballyganj Jn., Ballyghat, Bamangachhi, Bankimnagar, Banpur, Baranagar, Barasat Jn., Barrackpore, Baruipur Jn., Basirhat, Basuldanga, Bathnakrittibas, BBD Bag, Beldanga, Belgharia, Beliaghata Rd., Berhampur Court, Betberia ghola, Bethuadaheri, Bhagwangola, Bhasila, Bidhannagar, Bidyadharpur, Biman Bandar, Bira, Birati, Birnagar, Bisorepara Kodalia, Bongaon, Brace-Bridge, Budgebudge, Burobazar, Canning, Chakdaha, Champa Pukur, Champahati, Chandpara, Dakhineswar, Debagram, Deula, Dhakuria, Dhapdhopi, Dhubulia, Diamond Harbour Rd., Dumdum Cant., Dumdum Jn., Durganagar, Duttapukur, Eden Garden, Gangnapur, Garia, Gede, Ghutiarisharif, Gobordanga, Gopalnagar, Guma, Habibpur, Habra, Halisahar, Hasnabad, Harua Road, Hotar, Hridaypur, Ichhapur, Jadavpur, Jagaddal, Jessore Road, Jiaganj, Joynagar Mojilpur, Kakdwip, Kalikapur, Kalinarayanpur Jn., Kalyani, Kalyani Ghoshpara, Kalyani Silpanchal, Kalyanpur, Kanchrapara, Kankinara, Kashinagar, Khardah, Khidirpur, Krishnanagar City Jn., Kulpi, Lake Garden, Lakshmi Kantapur, Lalgola, Madanpur, Madhyamgram, Magrahat, Majhdia, Majher Gram, Malatipur, Mallikpur, Maslandapur, Muragacha, Murshidabad, Nabadwipghat, Naihati Jn., Namkhana, Narendrapur, Netra, New Alipore, New Barakpore, Nischindpur, Paglachandi, Palassy, Palpara, Palta, Park Circus, Patipukur, Phulia, Pirtala, Princepghat, Ranaghat, Remount Road, Sangrampur, Santoshpur, Shantipur, Shyamnagar, Simurali, Sodepur, Sonarpur, Sondalia, Subhashgram, Surjyapur, Taki Road, Tala, Taldi, Thakurnagar, Titagarh, Tollygange, North Central (42) Agra (7) Achhnera Jn., Bhuteswar, Fatehpur Sikri, Kiraoli, Vrindaban Road, Goverdhan, Dholpur, Pryagraj (19) Aligarh, Bharwari, Chola, Fatehpur, Firozabad, Khurja, Mirzapur, Naini, Rura, Shikohabad, Sirathu, Tundla, Manikpur, Phaphund, Vindhyachal, Hathras, Dabhaura, Bamhrauli, Etawah Jhansi (16) Atarra, Banda, Birla Nagar, Chitrakutdham Karwi, Dabra, Dapsaura, Gwalior, Kalpi, Khajuraho, Kulpahar, Lalitpur, Moth, Orai, Pokhrayan, Rasulpur Gogamau, Tikamgarh. North Eastern (53) Izzatnagar (7) Fatehgarh, Pilibhit, Bilaspur Road, Farrukhabad, Bilhaur, Kathgodam, Ramnagar, Lucknow (23) Siddharth Nagar (Naugarh), Gonda, Sitapur, Balrampur, Basti, Khalilabad, Bahraich, Barhni, Burhwal, Sohratgarh, Munderwa, Maghar, Babhnan, Nautanwa, Gorakhpur, Uska Bazar, Lakhimpur, Colonelganj, Mahmudabad, Maniram, Gaur, Ramchaura Halt, Gomati Nagar, Varanasi (23) Balia, Azamgarh, Deoria Sadar, Chauri-Chaura, Gazipur City, Jakhania, Daraganj, Jhusi, Padrauna, Sadat, Manduadih, Varanasi City, Belthara road, Suraimanpur, Chitbaragaon, Pipraich, Bhatni Jn., Karimuddinpur, Salempur, Mau, Barhaj Bazar, Chhapra, Ziradei. Northeast Frontier (91) Katihar (38) Aluabari Road, Ambari falakata, Arariya, Arariya Court,, Baghdogra, Balurghat, Bamangram Halt, Barsoi Jn., Batasi, Belakoba, Buniyadpur, Chatterhat, Dalkolha, Darjeeling, Dhulabari, Eklakhi, Forbesganj, Gazole, Ghum, Haldibari, Harishchandrapur, Jalpaiguri, Jogbani, Kaliyaganj, Kishanganj, Malda Court, Matigara, Old Malda, Panjipara, Raiganj, Samsi (Chanchol), Siliguri Jn., Simraha, Sonada, Sukna, Thakurganj, Radhikapur, Naksalbari, Alipurduar (30) Alipurduar, Alipurduar Court, Alipurduar Jn., Bamanhat, Banarhat, Baneswar, Basugaon, Changrabandha, Cooch Behar, Dhupguri, Dinhata, Fakiragram Jn., Falakata, Ghoksadanga, Gosaigaonhat, Hasimara, Jalpaiguri Road, Kalchini, Kamakhyaguri, Kokrajhar, Madarihat, Nagrakata, New Alipurduar, New Cooch Behar, New Domohani, New Mainaguri, Salakati, Sivok, Srirampur Assam, Tipkai, Ranjiya (12) Barpeta Road, Bijni, Goreswar, New Bongaigaon, Rangapara North, Rangiya, Rowta Bagan, Tangla, Tihu, Udalguri, Bongaigaon and Tatibahar . Lumding (9) Badarpur jn., Dimapur, Hojai, Jakhalabandha, Karimganj Jn., Silchar, Pencharthal, Jagi Road, Narangi. Tinsukia (2) Jorhat Town, Furkating, Northern (124) Delhi (27) Panipat, Rohtak, Sonipat, Meerut Cantt., Subzi Mandi, Gurgoan, Bahadurgarh, Delhi Kishanganj, Partapur, Meerut City, Kurukshetra, Sakoti Tanda, Ghaziabad, Muzaffarnagar, Karnal, Palwal, Maur, Bareta, Mansa, Shamli, Faridabad, Baghpat road, Baraut, Khekra, SHAHBAD MOHMMADPUR, Bijwasan, Modinagar Ferozpur (20) Udhampur, Gurdaspur, Faridkot, Hoshiarpur, Moga, Tarntarn, Jwalaji (Jawalamukhi Road, Kathua, Phagwara, Hiranagar, Muktsar, Fazilka, Dera Baba Nanak, Jallandhar Cantt, Pathankot, Tanda Urmur, Batala, Dhandari Kalan, Shri Mata Vaishno Devi Katra, Jammu Tawi, Lucknow (38) Sultanpur, Pratapgarh, Prayag, Amethi, Barabanki, Shahganj, Rudauli, Bhadaiyan, Patranga, Sohawal, Kunda Harnam Ganj, Acharya Narender Dev Nagar, Phulpur, Daryabad, Baragaon, Gaura, Ayodhya, Bharat Kund, Bilhar Ghat, Gauriganj, Haider Garh, Lalganj, Lal Gopalganj, Prayag Ghat, Unchahar Jn., Bani, Jais, Jaunpur, Jaunpur City, Musafir Khana, Faizabad, Bhadohi, Unnao, Goshainganj, Koiripur, Lambhua, Phaphamau, Sitapur Cantt. Moradabad (21) Rishikesh, Chandausi, Kotdwara, Hardoi, Sandila, Naimisharanya, Bala Mau, Bahadurpur, Hapur, Amroha, Bijnaur, Chandpur Siau, Doiwala, Roorkee, Najibabad, Bareilly Cantt. Junction, Aonla, Harrawala, Seohara, Nagina, Raiwala Ambala (18) Abohar, Kalanour, Ambala Cantt. Jn., Dhuri, Sunam, Sangrur, Barnala, Malerkotla, Lehragaga, Tapa, Bathinda Jn., Rajpura Jn., Giddarbaha, Anandpur Sahib, Khanna, Sahibzada Ajit Singh Nagar (Mohali), Bathinda Cantt, Una Himachal. North Western (41) Ajmer (4) Aburoad, Beawar, Marwar Jn., Mavli Jn Bikaner (19) Anupgarh, Bhiwani, Churu, Gogameri, Kolayat, Kosli, Lalgarh, Lunkaransar, Mahendragarh, Nohar, Raisingh Nagar, Ratangarh, Sadulpur, Sardar Sahar, Sirsa, Sri Dungargarh, Sri Karanpur, Sri Vijay Nagar, Tehshil Bhadra Jaipur (9) Alwar, Dausa, Durgapura, Jaipur, Khairthal, Neem Ka Thana, Rajgarh, Rewari, Ringus, Jodhpur (9) Balotra, Barmer, Chhoti Khatu, Jaisalmer, Jalore, Jodhpur, Ladnun, Nokha, Sujangarh South Central (68) Vijayawada (8) Bapatla, Dwarapudi, Gudur, Kakinada Town, Machilipatnam, Nellore, Rajamundry, Ongol. Guntur (13) Guntur, Macherla, Nalgonda, Nandyal, Narasaraopet, Piduguralla, Sattenapalli, Vinukonda, Markapur Road, New Guntur, Nallapadu, Donakonda, Repalle, Guntakal (7) Adoni, Anantapur, Chittoor, Guntakal, Renigunta, ,Raichur, , Mantrlayam Road. Hyderabad (9) Dharmabad, Nizamabad, Basar, Kamareddi, Mahabubnagar, Gadwal, Kesamudram, Malkajgiri, Kurnool Town, Secunderabad (21) Bidar, Parlivaijnath, Kazipet, Khammam, Warangal, Lingampalli, Ramagundam, Tandur, Vikarabad, Aler, Bhongir, Ghanpur, Jammikunta, Jangaon, Maula Ali, Shankarpalli, Udgir, Zahirabad, Karimnagar, Raghunathpalli, Nagalapalli. Nanded (10) Aurangabad, Jalna, Nagarsol, Parbhani, Purna, Gangakhed, Hingoli, Washim, Adilabad, Pokarini Narsimha, South East Central (28) Bilaspur (13) Ambikapur, Anuppur, Balpur, Belpahar, Champa, Chirimiri, Kirodimal Nagar, Korba, Manendragarh, Raigarh, Shahdol, Umaria and Usalapur Nagpur (11) Chindwara, Dongargarh, Itwari, Kamptee, Rajnandgaon, Ramtek, Umrer, Howbagh, Gondia, Bhandara Road, Balaghat. Raipur(4) Bhilai Power House, Durg, Raipur, Tilda South Eastern (86) Adra (22) Adra, Anara, Bankura, Barabhum, Beliatore, Bishnupur, Bokaro, Brindabanpur, Burnpur, Chandrakona Road, Chas Road, Chhatna, Garbeta, Gourinathdham, Jhantipahari, Joychandipahar, Kotshila, Purulia, Salboni, Santaldih, Sonamukhi, Srirampur, Chakradharpur (6) Banspani, Jharsuguda, Rairangpur, Rourkela, Tatanagar, Chakradharpur Kharagpur (54) Amta, Andul, Bagnan, Balichak, Banstala, Bargachia, Kulgachia, Contai Rd. (Belda), Kalaikunda, Bauria, Birshibpur, Chengail, Dantan, Dasnagar, Deulti, Domjur, Durgachak, Fuleswar, Ghoragata, Gidhni, Girimaidan, Gokulpur, Harishdadpur, Haur, Hijli, Jhargram, Kanthi, Khemasuli, Kolaghat, Mahisadal, Mecheda, Midnapur, Mourigram, Nandakumar, Narayan Pakuria Murail, Narayangarh, Nekurseni, Panskura, Radhamohanpur, Rajgoda, Ramrajatala, Sankrail, Sardiha, Shalimar, Tamluk, Tikiapara, Uluberia, Bakhrabad, Balasore, Baripada, Basta, Jaleswar, Soro, Chakulia, Ranchi (4) Gola Road, Lohardaga, Ranchi, Silli, Southern (128) Chennai (18) Chrompet, Korukkupet, Manavur, Perambur Carriage Works, Royapuram, Senji Panambakkam, St. Thomas Mount, Tambaram, Tiruninravur, Tiruvalangadu, Tiruvallur, Arakkonam, Avadi, Chennai Beach, Chennai Chetpet (Flag), Chennai Park, Kanchipuram, Katpadi, Madurai (17) Auvaneeswaram, Kottarakara, Kudalnagar, Pamban, Pudukottai, Punalur, Rajapalayam, Sankarankovil, Srivilliputtur, Teni, Tenkasi Jn, Tuticorin, Virudunagar Jn., Kadayanallur, Kundara, Thirupparankundram, Tirumangalam, Palghat (32) Badagara, Charvathur, Etakkot, Feroke, Jaganath Temple Gate, Kanhangad, Kannapuram, Kannur, Kasargod, Kotikulam, Kozhikkode, Mahe, Manjeswaram, Nilambur Road, Nileswar, Pappinisseri, Parappanangadi, Pattikkadu, Payangadi, Payyanur, Quilandi, Thalasseri (Tellicherry), Tirur, Valapattanam, Vellarakkad, Angadipuram, Kannur South,, Kumbla, Bekal Fort,, Mangalore Jn,, Ottappalam, Trikarpur, Salem (5) Coimbatore Jn., Peelamudu, Salem, Tiruppur, Irugur, Trichy (12) Ariyalur, Kumbakonam, Mayiladuturai, Nagappattinam, Nagore, Puducherry, Srirangam, Thiruverumbur, Tiruchchirappalli Jn., Tiruvarur, Vridhdhachalam Jn., Vellore Cantonment Tiruvananthapuram Central (44) Alappuzha (Alleppey), Aluva, Ambalapuzha, Angamali for kaladi, Chalakudi, Changanacheri, Chengannur, Cherthala (Shertalai), Chingavanam, Dhanuvachapuram, Ettumanur, Guruvayur, Haripad, Irinjalakuda, Kanjiramittam, Kanniyakumari, Karunagapalli, Karuvatta, Kayankulam jn, Kochuveli, Kollam (Quilon), Kottayam, Kuruppantara, Kazhakuttom, Mararikulam, Mavelikara, Mulanturutti, Ochira, Paravur, Piravam Road, Sasthankotta, Tiruvalla, Tiruvizha, Trichur (Trisur), Tripunittura, Vaikam Road, Vayalar, Wadakancheri. Chirayinkil, Ernakulam Town, Kaniyapuram, Mulangunnathukavu, Tiruvananthapuram Central, Vallathol Nagar South Western (45) Mysore (10) Chamarajanagar, Haveri, Kabakaputtur, Nanjangud Town, Bantawala, Davangere, , Harihar, Hole Narsipur, Neralakatte, Subramanya Road, Banglore (14) Chikballapur, Chintamani, Devanahalli, Dodballapur, Gauribidanaur, Hindupur, Hosur, Kolar, Sidlaghatta, Srinivaspura, SSP Nilayam, Yelahanka, Kuppam, Tumkur, Hubali (21) Almatti, Badami, Bagalkot, Bellary, Gadag, Gokak Road, Hubli, Koppal, Londa, Sambre, Vasco-Da-Gama, Daroji, Dharwad,, Gudgeri, Kalas, Kudachi, Mallapur, Sanvordem Curchorem, Ugar Khurd, BELAGAVI (Belgaum), VIJAYAPURA (Bijapur), West Central (25) Bhopal (6) Ashok Nagar, Itarsi, Bina, Ruthiyai, Shivpuri, Biora Rajgarh Jabalpur (17) Damoh, Gadarwara, Ghatera, Jabalpur, Kareli, Katni Murwara, Madanmahal, Maihar, Makronia, Patharia, Pipariya, Satna, Saugor, Rewa, Bandakpur, Bheraghat, Sihora Road. KOTA (2) Dakaniya Talav, Sawai Madhopur Western (62) Mumbai (27) Andheri, Borivali, Udhna, Navsari, Nandurbar, Bandra, Bhayander, Charni Rd, Dadar, Churchgate, Dahanu Rd, Goregaon, Malad, Marine Lines, Mira Rd, Mumbai Central (local), Naigaon, Santacruz, Saphale, Vangaon, Virar, Lower Parel, Dahisar, Kandivali, Vyara, Amalner, Dharangaon Vadodara (2) Kosamba,Kim Ratlam (7) Indore, Ratlam, Ujjain, Chittorgarh, Dahod, Meghnagar, Mandsaur Ahmedabad (18) New Bhuj, Palanpur, Gandhidham, Maninagar, Sabarmati, Siddhpur, Unjha, Gandhinagar, Patan, Sabarmati(BG), Himmatnagar, Bechraji, Kadi, Bhatariya, Vadnagar, Vijapur, Visnagar, Ambli Road Rajkot (4) Jamnagar, Okha, Khambliya, Bhaktinagar Bhavnagar (4) Gandhigram, Bhanvad, Lalpurjam, Una

Zone & division-wise list of 34 stations targeted for completion in the Financial Year 2023-24 under Adarsh Station Scheme