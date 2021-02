Odisha reports 72 new COVID19 cases in last 24 hours

Bhubaneswar: 72 new COVID19 infections detected in Odisha; 43 are quarantine cases & 29 local contact cases. Caseload rises to 3,35,620.

District Wise Cases:

1. Angul: 10

2. Balasore: 5

3. Bargarh: 4

4. Balangir: 2

5. Boudh: 1

6. Cuttack: 5

7. Deogarh: 1

8. Gajapati: 2

9. Ganjam: 4

10. Jajpur: 3

11. Jharsuguda: 7

12. Kalahandi: 3

13. Khurda: 1

14. Mayurbhanj: 4

15. Nawarangpur: 1

16. Puri: 3

17. Sambalpur: 2

18. Sundargarh: 14

New recoveries: 109

Cumulative tested: 7864557

Positive: 335620

Recovered: 332842

Active cases: 816