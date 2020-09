Odisha: Nuapada District reports 115 new COVID19 cases Today, total tally surges to 2,318

Nuapada: Nuapada District reports 115 new COVID19 cases in last 24 hrs, total tally surges to 2,318.

4237 new COVID19 cases detected in Odisha in last 24 hrs; 2485 from quarantine centres & 1752 are local contacts. State’s tally surges to 192548. 15 more succumb to COVID19 in Odisha in last 24 hours. Toll rises to 736.

District Wise Cases

1. Angul: 110

2. Balasore: 161

3. Bargarh: 121

4. Bhadrak: 136

5. Balangir: 67

6. Boudh: 43

7. Cuttack: 577

8. Deogarh: 22

9. Dhenkanal: 70

10. Gajapati: 42

11. Ganjam: 71

12. Jagatsinghpur: 173

13. Jajpur: 201

14. Jharsuguda: 205

15. Kalahandi: 57

16. Kandhamal: 55

17. Kendrapada: 148

18. Keonjhar: 42

19. Khurda: 647

20. Koraput: 89

21. Malkangiri: 44

22. Mayurbhanj: 139

23. Nawrangpur: 70

24. Nayagarh: 50

25. Nuapada: 115

26. Puri: 219

27. Rayagada: 51

28. Sambalpur: 111

29. Sonepur: 131

30. Sundargarh: 101

31. State Pool: 169

New Recovery: 3834

Cumulative Tested: 2905731

Positive: 192548

Recovered: 153213

Active Case: 38546

Related

comments