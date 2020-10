Odisha: Cuttack District reports 175 fresh COVID19 cases Today; Tally rises to 24,132

Cuttack: Cuttack District reports 175 fresh COVID19 cases Today; Tally rises to 24,132. It should be noted that Odisha reports 2196 fresh COVID19 cases in last 24 hours; 1274 are quarantine cases & 922 local contact cases. Tally rises to 2,66,345.

17 more COVID19 patients succumb to the virus in Odisha in last 24 hrs. Toll rises to 1,121.

District Wise Cases

1. Angul: 107

2. Balasore: 104

3. Bargarh: 80

4. Bhadrak: 16

5. Balangir: 71

6. Boudh: 32

7. Cuttack: 175

8. Dhenkanal: 33

9. Gajapati: 7

10. Ganjam: 13

11. Jagatsinghpur: 86

12. Jajpur: 113

13. Jharsuguda: 71

14. Kalahandi: 94

15. Kandhamal: 34

16. Kendrapada: 82

17. Keonjhar: 67

18. Khurda: 259

19. Koraput: 29

20. Malkangiri: 38

21. Mayurbhanj: 119

22. Nawarangpur: 50

23. Nayagarh: 20

24. Nuapada: 108

25. Puri: 77

26. Rayagada: 14

27. Sambalpur: 37

28. Sonepur: 70

29. Sundargarh: 140

30. State Pool: 50

New Recoveries: 2850

Cumulative Tested: 4001065

Positive: 266345

Recovered: 241385

Active Cases: 23786

