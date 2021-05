Bhubaneswar: Odisha CM Naveen Patnaik sanctions Rs 20 crore to set up RT-PCR testing labs in 16 districts–Bhadrak, Boudh, Dhenkanal, Gajapati, Khordha, Jagatsinghpur, Jajpur, Kendrapara, Nabarangpur, Malkangiri, Nuapada, Sonepur, Kandhamal, Sundergarh, Rayagada & Bargarh.One microbiologist & 3 technicians will be engaged in each RT-PCR lab infoemed CMO.

Related