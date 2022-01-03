NewsOnAir Radio Live-stream Global Rankings

New Delhi : In the latest rankings of top countries in the world (excluding India) where All India Radio live-streams on NewsOnAir App are most popular, Fiji has toppled United States to take the first position. United Kingdom and United Arab Emirates have slipped to 7th and 10th spot respectively. New Zealand, Japan, Ireland and Papua New Guinea have entered top 10, while Singapore, Saudi Arabia, Pakistan and Kuwait are no more in the top list.

Among the top All India Radio streams globally (excluding India), AIR Punjabi, AIR Telugu, AIR Chennai Rainbow and Asmita Mumbai have made a comeback to top 10, by displacing AIR Mangalore, AIR Raagam, World Service 1 and Vividh Bharati Delhi from the coveted top list.

According to the rankings of countries (excluding India) for top All India Radio live-streams on NewsOnAir App, AIR Punjabi is quite popular in United States, United Kingdom, Canada, Pakistan, Australia, Finland, Ireland, and Germany.

More than 240 Radio Services of All India Radio are live-streamed on NewsOnAir App, Prasar Bharati’s official App. These All India Radio Streams on NewsOnAir App have a large number of listeners not just in India, but globally, in more than 85 countries.

Here’s a glimpse at the top countries, apart from India, where AIR live-streams on NewsOnAir App are most popular; top All India Radio streams on NewsOnAir App in rest of the world. You can also find the country-wise breakup of the same. These rankings are based on data from December 1 – December 15, 2021.

NewsOnAir Global Top 10 Streams

Rank AIR Stream 1 FM Gold Delhi 2 FM Rainbow Delhi 3 Vividh Bharati National 4 AIR Kochi FM Rainbow 5 AIR Punjabi 6 AIR Tamil 7 AIR Malayalam 8 AIR Telugu 9 AIR Chennai Rainbow 10 Asmita Mumbai

NewsOnAir Top Countries (Rest of the World)

Rank Country Rank Country 1 Fiji 11 Tonga 2 United States 12 Cook Islands 3 Australia 13 Pakistan 4 New Zealand 14 Malawi 5 Canada 15 Singapore 6 Japan 16 Malaysia 7 United Kingdom 17 Kuwait 8 Ireland 18 France 9 Papua New Guinea 19 Saudi Arabia 10 United Arab Emirates 20 Finland

NewsOnAir Top 10 Streams – Country-wise (Rest of the World)

# Fiji United States Australia New Zealand Canada 1 FM Gold Delhi FM Gold Delhi FM Gold Delhi FM Gold Delhi FM Gold Delhi 2 FM Rainbow Delhi FM Rainbow Delhi FM Rainbow Delhi FM Rainbow Delhi FM Rainbow Delhi 3 Vividh Bharati National Vividh Bharati National Vividh Bharati National Vividh Bharati National Vividh Bharati National 4 AIR Tamil AIR Rampur AIR Kashmiri AIR Patiala 5 AIR Telugu FM Rainbow Lucknow AIR Punjabi 6 AIR Bangla AIR Patiala FM Rainbow Mumbai 7 AIR Patiala AIR SASARAM AIR News 24×7 8 Amritvarshini Bengaluru AIR Telugu AIR Tirupati 9 AIR Punjabi AIR Chennai Rainbow AIR Pune FM 10 AIR News 24×7 AIR Punjabi AIR Kochi FM Rainbow

# Japan United Kingdom Ireland Papua New Guinea United Arab Emirates 1 FM Gold Delhi FM Gold Delhi Vividh Bharati National FM Gold Delhi Vividh Bharati National 2 FM Rainbow Delhi FM Rainbow Delhi AIR Malayalam FM Rainbow Delhi AIR Malayalam 3 Vividh Bharati National AIR Kochi FM Rainbow Asmita Mumbai AIR Thrissur 4 AIR Chennai Rainbow Vividh Bharati National AIR Tamil AIR Kozhikode FM 5 Asmita Mumbai AIR News 24×7 AIR Telugu AIR Calicut 6 AIR Kashmiri AIR Kannur FM Rainbow Delhi AIR Kochi FM Rainbow 7 AIR Raagam AIR Chennai Rainbow AIR Kannada AIR Chennai VBS 8 AIR Assamese AIR Punjabi AIR Kannur 9 AIR Bangla AIR Ananthapuri 10 AIR Odia AIR Manjeri

NewsOnAir Stream-wise Country Ranking (Rest of the World)

# FM Gold Delhi FM Rainbow Delhi Vividh Bharati National AIR Kochi FM Rainbow AIR Punjabi 1 Fiji Fiji Ireland United Kingdom Finland 2 United States United States United States United Arab Emirates Ireland 3 Australia Australia Pakistan Saudi Arabia United States 4 New Zealand New Zealand Canada Bahrain Pakistan 5 Canada Canada Japan United States Canada 6 Japan Japan United Kingdom Kuwait United Kingdom 7 United Kingdom United Kingdom Australia Canada Australia 8 Papua New Guinea Papua New Guinea United Arab Emirates Oman United Arab Emirates 9 Tonga Tonga Fiji Qatar Germany 10 Cook Islands Cook Islands Nepal Singapore Qatar

# AIR Tamil AIR Malayalam AIR Telugu AIR Chennai Rainbow Asmita Mumbai 1 United States Ireland United States Japan Ireland 2 Ireland United Arab Emirates Ireland Saudi Arabia Netherlands 3 United Arab Emirates Saudi Arabia United Kingdom Singapore Japan 4 Qatar Oman Australia Kuwait United States 5 Singapore Kuwait Singapore United Arab Emirates France 6 Kuwait Maldives Kuwait Malaysia United Kingdom 7 United Kingdom Bahrain United States United Arab Emirates 8 Malaysia Qatar France Canada 9 Oman Finland Germany Singapore 10 Sri Lanka Singapore United Kingdom Australia

Saurabh Singh