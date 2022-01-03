NewsOnAir Radio Live-stream Global Rankings

New Delhi : In the latest rankings of top countries in the world (excluding India) where All India Radio live-streams on NewsOnAir App are most popular, Fiji has toppled United States to take the first position. United Kingdom and United Arab Emirates have slipped to 7th and 10th spot respectively. New Zealand, Japan, Ireland and Papua New Guinea have entered top 10, while Singapore, Saudi Arabia, Pakistan and Kuwait are no more in the top list.

Among the top All India Radio streams globally (excluding India), AIR Punjabi, AIR Telugu, AIR Chennai Rainbow and Asmita Mumbai have made a comeback to top 10, by displacing AIR Mangalore, AIR Raagam, World Service 1 and Vividh Bharati Delhi from the coveted top list.

According to the rankings of countries (excluding India) for top All India Radio live-streams on NewsOnAir App, AIR Punjabi is quite popular in United States, United Kingdom, Canada, Pakistan, Australia, Finland, Ireland, and Germany.

More than 240 Radio Services of All India Radio are live-streamed on NewsOnAir App, Prasar Bharati’s official App. These All India Radio Streams on NewsOnAir App have a large number of listeners not just in India, but globally, in more than 85 countries.

Here’s a glimpse at the top countries, apart from India, where AIR live-streams on NewsOnAir App are most popular; top All India Radio streams on NewsOnAir App in rest of the world. You can also find the country-wise breakup of the same. These rankings are based on data from December 1 – December 15, 2021.

 

NewsOnAir Global Top 10 Streams

Rank AIR Stream
1 FM Gold Delhi
2 FM Rainbow Delhi
3 Vividh Bharati National
4 AIR Kochi FM Rainbow
5 AIR Punjabi
6 AIR Tamil
7 AIR Malayalam
8 AIR Telugu
9 AIR Chennai Rainbow
10 Asmita Mumbai

 

NewsOnAir Top Countries (Rest of the World)

Rank Country   Rank Country
1 Fiji   11 Tonga
2 United States   12 Cook Islands
3 Australia   13 Pakistan
4 New Zealand   14 Malawi
5 Canada   15 Singapore
6 Japan   16 Malaysia
7 United Kingdom   17 Kuwait
8 Ireland   18 France
9 Papua New Guinea   19 Saudi Arabia
10 United Arab Emirates   20 Finland

NewsOnAir Top 10 Streams – Country-wise (Rest of the World)

# Fiji United States Australia New Zealand Canada
1 FM Gold Delhi FM Gold Delhi FM Gold Delhi FM Gold Delhi FM Gold Delhi
2 FM Rainbow Delhi FM Rainbow Delhi FM Rainbow Delhi FM Rainbow Delhi FM Rainbow Delhi
3 Vividh Bharati National Vividh Bharati National Vividh Bharati National Vividh Bharati National Vividh Bharati National
4   AIR Tamil AIR Rampur AIR Kashmiri AIR Patiala
5   AIR Telugu FM Rainbow Lucknow   AIR Punjabi
6   AIR Bangla AIR Patiala   FM Rainbow Mumbai
7   AIR Patiala AIR SASARAM   AIR News 24×7
8   Amritvarshini Bengaluru AIR Telugu   AIR Tirupati
9   AIR Punjabi AIR Chennai Rainbow   AIR Pune FM
10   AIR News 24×7 AIR Punjabi   AIR Kochi FM Rainbow

 

# Japan United Kingdom Ireland Papua New Guinea United Arab Emirates
1 FM Gold Delhi FM Gold Delhi Vividh Bharati National FM Gold Delhi Vividh Bharati National
2 FM Rainbow Delhi FM Rainbow Delhi AIR Malayalam FM Rainbow Delhi AIR Malayalam
3 Vividh Bharati National AIR Kochi FM Rainbow Asmita Mumbai   AIR Thrissur
4 AIR Chennai Rainbow Vividh Bharati National AIR Tamil   AIR Kozhikode FM
5 Asmita Mumbai AIR News 24×7 AIR Telugu   AIR Calicut
6 AIR Kashmiri AIR Kannur FM Rainbow Delhi   AIR Kochi FM Rainbow
7 AIR Raagam AIR Chennai Rainbow AIR Kannada   AIR Chennai VBS
8 AIR Assamese   AIR Punjabi   AIR Kannur
9     AIR Bangla   AIR Ananthapuri
10     AIR Odia   AIR Manjeri

NewsOnAir Stream-wise Country Ranking (Rest of the World)

# FM Gold Delhi FM Rainbow Delhi Vividh Bharati National AIR Kochi FM Rainbow AIR Punjabi
1 Fiji Fiji Ireland United Kingdom Finland
2 United States United States United States United Arab Emirates Ireland
3 Australia Australia Pakistan Saudi Arabia United States
4 New Zealand New Zealand Canada Bahrain Pakistan
5 Canada Canada Japan United States Canada
6 Japan Japan United Kingdom Kuwait United Kingdom
7 United Kingdom United Kingdom Australia Canada Australia
8 Papua New Guinea Papua New Guinea United Arab Emirates Oman United Arab Emirates
9 Tonga Tonga Fiji Qatar Germany
10 Cook Islands Cook Islands Nepal Singapore Qatar

 

# AIR Tamil AIR Malayalam AIR Telugu AIR Chennai Rainbow Asmita Mumbai
1 United States Ireland United States Japan Ireland
2 Ireland United Arab Emirates Ireland Saudi Arabia Netherlands
3 United Arab Emirates Saudi Arabia United Kingdom Singapore Japan
4 Qatar Oman Australia Kuwait United States
5 Singapore Kuwait Singapore United Arab Emirates France
6 Kuwait Maldives Kuwait Malaysia United Kingdom
7 United Kingdom Bahrain   United States United Arab Emirates
8 Malaysia Qatar   France Canada
9 Oman Finland   Germany Singapore
10 Sri Lanka Singapore   United Kingdom Australia

Saurabh Singh

 

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