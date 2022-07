MP :81.92 percent voting in last phase of three-tier panchayat elections

New Delhi :In the third and final phase of the three-tier Panchayat General Election-2022, peaceful polling was held in all 92 development blocks. Total 81.92 percent estimated voting has taken place. Of these, 81.60 percent are female, 82.60 percent are male and 12.12 percent are other voters.

Estimated polling percentage

State

Female

Male

Other

Total

Madhya Pradesh

81.20%

82.60%

12.12%

81.92%

District wise information in percentage

District

Female

Male

Other

Total

Sheopur

83.90

80.50

82.10

Morena

82.90

79.70

28.60

81.20

Bhind

75.90

75.20

75.50

Shivpuri

85.50

86.40

86

Guna

86.40

89

87.80

Ashok Nagar

85.20

86.80

86.10

Sagar

78.60

81.30

80.10

Tokamgarh

82.50

84.10

25

83.30

Chhatarpur

78.10

79.90

8.30

79.10

Damoh

82.20

83.20

82.70

Satna

78.30

75.70

33.30

76.90

Rewa

73.60

68.30

70.80

Sidhi

74.60

69.50

72

Singrauli

71.10

72.30

71.70

Sahadol

79.40

79.70

14.30

79.60

Anuppur

81.60

83

82.30

Katni

79

80.10

10

79.60

Dindori

79.50

82.40

80.90

Mandla

79.50

80.80

80.10

Balaghat

82.20

84.10

60

83.10

Seoni

84.80

85.70

50

85.20

Chhindwara

82.10

84.40

7.10

83.30

Betul

82.30

83.60

83

Narmadapuram

81.30

85.60

83.60

Raisen

79

82.90

20

81.10

Vidisha

84

88

16.70

86.10

Sehore

86.80

90.20

88.60

Rajgarh

86.40

89.80

88.10

Agar Malwa

88.10

90.70

100

89.40

Shajapur

87.10

89.70

88.40

Khandwa

77.30

81.40

20

79.40

Khargone

80.80

84

33.30

82.40

Badwani

78.30

83.40

80.90

Alirajpur

74.90

80.20

77.60

Dhar

78.10

82

4.50

80.10

Ujjain

84.60

88.30

21.40

86.50

Ratlam

87.50

90.50

75

89.10

Mandsaur

87.90

89.60

88.70

Neemuch

90.60

91.30

50

91