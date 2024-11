The Prime Minister Shri Narendra Modi extended warm wishes to the citizens on the holy occasion of Subah ke Arghya of Chhath today and remarked that the four-day rituals of Mahaparv Chhath fill citizens with new energy and enthusiasm.

The Prime Minister posted on X:

“महापर्व छठ के चार दिवसीय अनुष्ठान से प्रकृति और संस्कृति की जो झलक देखने को मिली है, वो देशवासियों में एक नई ऊर्जा और उत्साह भरने वाली है। सुबह के अर्घ्य के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई।”