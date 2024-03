The Prime Minister, Shri Narendra Modi today on Women’s Day said that women connected with Self Help Groups are the strong link for Viksit Bharat.

The Prime Minister posted on X :

“लखपति दीदी योजना देशभर में महिलाओं को सशक्त बनाने का एक बड़ा माध्यम बन रही है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हमारी माताएं-बहनें और बेटियां विकसित भारत के निर्माण की एक मजबूत कड़ी हैं।”