India’s squad for T20I series against Ireland announced; Hardik Pandya captain

Mumbai: India’s squad for T20I series against Ireland announced. The All-India Senior Selection Committee has picked a 17-member squad for the T20I series against Ireland. Team India will play two T20Is on June 26th and 28th in Dublin.
India’s T20I squad: Hardik Pandya (Captain), Bhuvneshwar Kumar (vice-captain), Ishan Kishan, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Suryakumar Yadav, Venkatesh Iyer, Deepak Hooda, Rahul Tripathi, Dinesh Karthik (wicket-keeper), Yuzvendra Chahal, Axar Patel, Ravi Bishnoi, Harshal Patel, Avesh Khan, Arshdeep Singh, Umran Malik